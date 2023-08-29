民眾黨發言人楊寶楨。（民眾黨團提供／楊亞璇台北傳真）

鴻海創辦人郭台銘昨宣布參選總統，恐會衝擊在野選情，民眾黨主席柯文哲已多日未有公開行程，但柯、郭今都將出席台北市計程車駕駛員職業工會普渡餐會；民眾黨發言人楊寶楨今在黨團記者會前表示，柯文哲排定的時間是今晚7點到場，郭台銘原本排在8點，後來郭陣營將時間往前挪到7點。

楊寶楨表示，柯文哲今天沒有公開行程，但是餐會他是會去的，柯文哲本來排定的時間大概就是在晚上7點，就他們原本所了解，郭台銘排在8點，可是後來郭陣營不確定是不是因為知道柯文哲到場時間，有特地將時間往前挪，挪到7點。

至於民進黨是否偷偷支持郭台銘連署，民眾黨立委張其祿回應，這個是可以被預料的，民進黨當然是希望在野愈分裂愈好，這是一個事實，但是，如果只希望對手是分裂、不團結來獲勝，當然這也勝之不武，另一方面，民眾也不是笨蛋，民眾自然會看得懂，不管政黨也好政治人物，不要低去選民的智慧，任何的操作其實選民也看得懂。