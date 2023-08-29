日本關西電力公司周一（28日）發布消息稱，7月重啟的高濱核電廠1號機組結束最後檢查，已經轉入營業運轉。

據日本《共同社》報導，位於福井縣高濱町的高濱核電廠1號機組從1974年開始營業運轉以來，已經過了48年，是日本國內最高齡機組。

關電7月28日啟動反應爐，是自2011年以來，時隔12年再次重啟；29日達到了核裂變反應穩定持續的「臨界」狀態，8月2日開始發電和輸電。關電逐步提升反應爐輸出功率，讓反應爐達到滿負荷運轉，8月28日確認各設備的運轉狀態和蒸汽渦輪的旋轉數等數值無異常。

高濱核電廠1號機組是繼關電美濱核電廠3號機組（福井縣美濱町）之後，第2座運轉開始超過40年的核電機組，也是岸田政府去年提出最大限度利用核電廠之後，首座新重啟的核電機組。

另外，日本政府計劃在9月中旬重啟，已有47年歷史的高濱2號機組。除了已在推進反應爐報廢的機組之外，關電共7座核電機組都將處於運轉狀態。