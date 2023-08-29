中颱蘇拉逐漸逼近台灣，阿里山國家森林遊樂區雖仍開園服務遊客，為避免遊客在強風豪雨時涉險上山，農業部林業及自然保育署嘉義分署也公布休園指引，提醒民眾多留意。
林業署嘉義分署表示，阿里山國家森林遊樂區目前已在收費站門口告知遊客注意颱風動態，如有下列任一情形，將立即休園，包括中央氣象局發布陸上颱風警報，而遊樂區位於警戒區域範圍內，阿里山氣象觀測站預測雨量達380mm／24小時以上、聯外道路有落石及坍方之虞、現場氣候或環境狀況不佳等，以及所在縣市政府災害應變中心公告警戒區域實施管制。
另觸口自然教育中心、鰲鼓溼地森林園區，只要嘉義縣政府發布停止上班上課，就會立即休園。林業保育署嘉義分署呼籲大眾，颱風期間及前後山區因降雨易有坍方、落石等情形發生，請盡量避免前往山區或步道，並應密切注意相關氣象、交通、旅遊安全等資訊，且提高警覺，留心自身及行車安全。
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