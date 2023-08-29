林業保育署嘉義分署已於阿里山國家森林遊樂區大門公告蘇拉颱風動態，提醒遊客注意安全。（林業署嘉義分署提供∕呂妍庭嘉義傳真）

雖目前山上天氣尚可，林業保育署嘉義分署仍呼籲民眾，颱風期間及前後盡量避免前往山區。（林業署嘉義分署提供∕呂妍庭嘉義傳真）

中颱蘇拉逐漸逼近台灣，阿里山國家森林遊樂區雖仍開園服務遊客，為避免遊客在強風豪雨時涉險上山，農業部林業及自然保育署嘉義分署也公布休園指引，提醒民眾多留意。

林業署嘉義分署表示，阿里山國家森林遊樂區目前已在收費站門口告知遊客注意颱風動態，如有下列任一情形，將立即休園，包括中央氣象局發布陸上颱風警報，而遊樂區位於警戒區域範圍內，阿里山氣象觀測站預測雨量達380mm／24小時以上、聯外道路有落石及坍方之虞、現場氣候或環境狀況不佳等，以及所在縣市政府災害應變中心公告警戒區域實施管制。

另觸口自然教育中心、鰲鼓溼地森林園區，只要嘉義縣政府發布停止上班上課，就會立即休園。林業保育署嘉義分署呼籲大眾，颱風期間及前後山區因降雨易有坍方、落石等情形發生，請盡量避免前往山區或步道，並應密切注意相關氣象、交通、旅遊安全等資訊，且提高警覺，留心自身及行車安全。