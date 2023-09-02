竹山瑞龍瀑布發生21名旅客遭蜂螫意外，消防局獲報將傷者緊急分送3家醫院就醫。南投縣消防局提供

150名旅行團到竹山瑞龍瀑布旅遊發生蜂螫意外，受傷團員慌張等待就醫。民眾提供

南投縣竹山鎮知名景點瑞龍瀑布園區上月才啟航「台灣好行巴士–竹山瑞龍瀑布線」，今天就發生21名遊客遭蜂螫意外，南投縣政府立即請農業處協助清除蜂窩，也要求園方休園1周，全面檢視園區，確定安全再開放。

南投縣觀光處指出，本次事件發生園區蜂群螫人意外後，縣長許淑華立即指示消防局及衞生局啓動大量傷病機制快速協助遊客就醫，衛生局也掌握送醫患者就醫狀況，統計此次受傷人數計有21人，分別送至竹山秀傳醫院、南投基督教醫院及南投醫院，下午3點時除有1名患者出現暈炫狀況仍住院留觀，大部分遊客均無大礙，經緊急處置後已經返家。

縣府表示，意外發生後，縣府觀光處立即指派主管分別到各醫院了解狀況並慰問患者，風景區管理單位也立即封閉現場，並請農業處協助清除蜂巢，後續將全面檢視園區各個角落，確認安全無虞後才會開放，「園區預計休園1週，至於遊客被蜂叮咬受傷之醫療，將由園區保險公司理賠。」

南投縣政府消防局119是在2日上午10：47接獲報案，指南部一家銀行員工旅遊，旅客人數約150人前往竹山瑞龍瀑布園區遊玩，回程時發生多人被蜂螫，意外，該局獲報後立即啟動大量傷病患救援機制，派遣竹山、鹿谷、集集及名間分隊派遣救護車到場馳援，消防局第3大隊也立即到現場指揮，經檢傷分類後將21名傷患分別送至竹山秀傳醫院、南投基督教醫院及南投署立醫院。

南投縣政府消防局也提醒，從事戶外活動，應隨時注意有無野外生物靠近並注意自身安全，萬一遭攻擊可打119報案尋求協助。