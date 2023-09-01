中颱海葵撲台合歡山區雨量上看800毫米，合歡山森林遊樂區2日12時起至4日休園。(林業署南投分署提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣仁愛鄉山區道路受到卡努風災影響，多處尚在維護整修中，遇雨易崩坍落石而中斷。(林業署南投分署提供／楊靜茹南投傳真）

中颱海葵撲台，合歡山區1日上午開始變天，基於遊客安全合歡山森林遊樂區2日12時起至4日休園。(林業署南投分署提供／楊靜茹南投傳真）

海葵颱風路徑持續南修，極可能將從宜蘭登陸，深夜起全台都有風雨，尤其是中部山區有局部大雨或豪雨，預估2日0時至4日24時合歡山區累積雨量可達700至800毫米，加上南投縣仁愛鄉受卡努重創尚未復原，合歡山森林遊樂區2日12時起至4日休園。

林業署南投分署指出，南投縣仁愛鄉山區道路受到卡努風災影響，多處尚在維護整修中，這次中颱海葵來勢洶洶，山區累計雨量上看800毫米，原本受創道路易因崩坍落石而中斷，因此所轄合歡山森林遊樂區於9月2日中午12時起至4日將休園，將視颱風過後之影響程度適時恢復開園。

林業署南投分署說，合歡山森林遊樂區暫時休園，另奧萬大森林遊樂區、能高越嶺國家步道西段及天池山莊受到卡努風災影響，目前尚在整建修復中，仍持續暫停開放。提醒民眾隨時注意天候動態，颱風影響期間應儘量避免進入山區及從事山域活動，以避免危難，開休園訊息可至山林悠遊網（http://recreation.forest.gov.tw/）查詢。