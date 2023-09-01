台電南投區處提醒如有電線遭颱風吹落，請立即通知台電處理，勿自行撿拾或碰觸，避免觸電。（台電南投區處提供）

海葵颱風來勢洶洶，中央氣象局1日傍晚發布海上颱風警報，台電南投區營業處提醒民眾做好防颱準備，抽水站等不能斷電單位應及早自備發電機或不斷電設備，萬一停電，請民眾利用APP查詢停復電資訊或打1911客服專線求助。

台電南投區營業處表示，颱風期間經常發生樹枝或招牌遭強風吹落時破壞配電設備導致停電，或大樓地下配電室淹水影響搶修，請民眾加強防範地下室淹水、加強固定招牌看板、取下懸掛物及修剪樹枝。

另如遇電線掉落與外露時，請立即通知台電處理，切勿自行撿拾或碰觸，避免觸電。此外，家中常用如抽水馬達、飲水機等設備電源，台電特別籲請民眾注意如遇停水時應將前述設備電源關閉，以維用電安全。

台電強調，配電自動化系統可即時監測各主要配電線路是否發生異常，如果民眾家中與附近住戶皆停電，請民眾耐心等候，台電會立即派員搶修。

如附近住戶大多有電，只有零星幾戶停電，民眾可透過台灣電力APP或台電公司網站（https://www.taipower.com.tw）於颱風期間設有的「颱風停復電資訊」專區，輸入停電地址、停電狀況等，就可馬上查詢或通報停電資訊，若不便使用網路，台電亦提供1911客服專線給民眾使用或撥打南投區處（049）2350101電話通報。

針對颱風造成的停電事故，台電會超前部署派員積極搶修儘快復電，復電程序將採「供電樞紐變電所、主幹線、分歧線」的先後順序原則，安排人力進駐搶修，但搶修進度仍會受到停電範圍、交通路況、風雨情況等因素影響，請受停電影響的民眾多多體諒。

另外，台電也將持續提升配電線路供電穩定性，期盼台電用心，讓民眾用電放心。