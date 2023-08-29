女星Lulu（黃路梓茵）最近與一群好友飛往北海道旅遊，沒想到抵達桃園機場後，Lulu才發現帶到舊護照，最後只能臨時更改機票，一行人旅程還未開始就大噴15萬冤枉錢，接著落地日本機場後，他們又遭海關扣留9小時，原因竟是被質疑攜帶違禁品入境，一連串災難讓Lulu直呼，「這輩子不想再遇到！」

Lulu在YouTube頻道上傳最新影片，透露前陣子飛往北海道旅遊時，剛到機場便發現帶錯護照，不得已只能改買機票、重訂飯店，沒想到衰事還沒結束，一行人抵達新千歲機場後，竟被緝毒犬嗅出蹊蹺，同行經紀人丹尼爾因攜帶維他命、精油及聖木，被質疑成分含有有毒物質；另一名女性友人則是攜帶保健食品、減肥中藥遭疑非法藥物，一行人被帶入小房間扣留訊問，歷經行李檢查、搜身、毒物測試後，整整遭海關扣留9小時才放行。

Lulu經紀人丹尼爾被帶至小房間訊問，要求「全身脫光」搜查才能上廁所。（圖／擷取自YouTube／Lulu黃路梓茵）

Lulu一行人飛往北海道旅遊，沒想到竟被質疑攜帶非法物品，遭到海關扣留9小時。（圖／擷取自YouTube／Lulu黃路梓茵）

對此，Lulu也藉由親身經歷提醒大家，出國旅遊務必事先檢查護照是否過期，申請漫遊要注意網路開通是台灣時間，若是攜帶藥物，最好帶著處方籤、保留完整包裝，標示不清的藥物容易被海關查扣，「不過還是建議非必要的藥物等就不要帶了，以免海關找碴。」