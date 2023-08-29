阿爆阿仍仍於金曲34頒獎典禮上，身穿TOD’s2023秋冬系列，簡約的線條穿去重要場合仍氣勢十足。（摘自阿爆IG/林欣儀台北傳真）

TOD’s 2023秋冬男女裝新品於今日上市，本季單品色系低調簡約除自帶的優雅氣質外，也十分百搭，如Red Velvet成員Joy 日前便以Y2K風格的辣妹裝搭配新品包款，也毫無違和，而簡潔的設計也同樣適合個重大場合，如歌手阿爆參加金曲34頒獎典禮時，便以品牌秋冬系列的白色襯衫加上黑色羊毛長裙，素雅的風格穿去大場合也氣勢也不少。

TOD’s 2023秋冬女裝系列以「ITALIAN FEELING 義式遐想」為主題。（TOD’s提供/林欣儀台北傳真）

TOD’s 2023秋冬男裝系列以「The Italian Portrait義式風格群像」為主題。（TOD’s提供/林欣儀台北傳真）

服裝材質多元 睽違七年引進男裝

（左起）TOD’S T Timeless白色刺繡托特包，8萬4100元、Timeless淺棕蜥蜴皮壓紋迷你側背包8萬9900元、Timeless毛毛拼接風琴包9萬9500元。（TOD’s提供/林欣儀台北傳真）

過往品牌大多以品牌自豪的皮革作為秋冬的主軸，其中又以男裝最為明顯，不過本季材質運用上變得更加多元，多運用羊毛、針織、仿丹寧面料的棉製單品等材質，也因此台灣TOD’s睽違七、八年再度引進男裝系列，但在細節處如扣子、領片等仍會透過拼接的方式點綴皮革在其中。另本季也大量運用珍貴的初剪羊毛，貫穿至鞋履、包款、服裝單品當中，加上暖色系的大地色調，從視覺到觸覺都充滿溫暖的感覺。

TOD’S T Timeless毛毛拼接圓筒包，6萬5900元。（TOD’s提供/林欣儀台北傳真）

炫耀特殊工藝 包款實用升級

TOD’S深藍T字休閒鞋，3萬1700元。（TOD’s提供/林欣儀台北傳真）

TOD’S白色雕花流蘇樂福鞋，3萬3100元。（TOD’s提供/林欣儀台北傳真）

包款設計方面，本季大量運用特殊工藝炫耀品牌的高超技術，如使用聖加侖（St. Gallen）刺繡的一只T-Timeless包，光刺繡的工時便需耗費6小時、 其中一只T Timeless淺棕色迷你側背包，則是以牛皮金屬版壓出蜥蜴紋路，就連T字Logo也特別以縷空金屬鑲嵌同面料的皮革、另一只T-Timeless毛毛拼接風琴包則是在不同顏色麂皮與絨毛的接合處展現如肋捏、埋線等技巧，展現高超工藝。

本季包款實用度很高，人氣款式APA包款在今年加入拉鍊設計，更加符合台灣消費者使用習慣，而全系列看起來容量最小的T Timeless毛毛拼接圓筒包則「小而不廢」，側邊的風琴設計使其容量大增。

鞋履輕量化、年輕化

TOD’S黑色膠底樂福鞋，2萬9700元。（TOD’s提供/林欣儀台北傳真）

鞋履方面則以輕量化、年輕化為主軸，鞋底運用改良過的輕量EVA材質，以及大量針織元素融入，如其中一款針織Kate紋飾短靴，運用針織增加包覆性同時也使整體更加輕量化。

（左起）TOD’S棕色毛呢豆豆芭蕾舞鞋3萬2900元、TOD’S白色金屬吊飾豆豆芭蕾舞鞋2萬8900元、TOD’S酒紅Kate樂福鞋3萬1800元。（TOD’s提供/林欣儀台北傳真）

另外在五金飾釦方面也有許多細節變化，例如本季新出的T Ring 設計，以及其中一只雕花流蘇樂福鞋上的五金飾釦，則是分別使用Kate紋飾、T字紋飾。

男鞋方面也在細節處著墨，例如近年流行Business Casual風格，因此在較為正式的皮鞋鞋底使用膠底豆豆鞋設計，但鞋身仍使用硬體的皮革製成，增加穿著舒適度之餘也保有正式沈穩的風格;另外本季男鞋也多了許多較為活潑的元素，如撞色Domino顆粒、英式格紋襯裡等，不論是商務人士、潮流男子都能在這季滿足自己的需求。