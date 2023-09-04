男星吳尊今（4）日在微博貼出多張住家的照片，設計裝潢十分多樣，乍看之下以為是樣品屋，沒想到所有規劃都來自於他自己，而他也透露，這是他的夢想，甚至曾為此想就讀室內設計。

吳尊稍早在微博貼出多張照片，表示這是他「這一生最重要的作品」，而此作品就是他在汶萊的住家，照片中可以看見，除了一般的客廳、臥室外，還具備了游泳池、練拳室、籃球場等，從外觀看上去還以為是間渡假民宿，令人看了十分羨慕。

吳尊超豪華內裝包含籃球場、練拳室。（圖/微博 吳尊）

吳尊則在貼文中寫道：「這是這輩子送給我們家最重要的禮物」他透露做這件事是出於對家人的愛，也是他從小對設計的熱愛，而他也因此完成了想讀室內設計的理想，花了許久的時間熬夜畫設計圖，就為了「創造出一個有一家四口個性的心窩」，看到成品後也讓他非常滿意。

貼文一出後，也引來大批粉絲留言狂讚：「太美了吧」、「請問尊哥要轉行了嗎」、「真不愧是尊哥，非常行動派」，也有網友看到後開玩笑說：「吳老闆！開放參觀嗎？」吳尊也回應：「讓我想想票要賣多少錢」可見吳尊的嘔心瀝血之作也受到網友們認可。