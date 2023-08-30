家長送孩子上學，看到校們前有警察駐守，感覺特別心安。集集分局提供

今天是開學日，南投縣政府警察局集集分局啟動「護童專案」，各分駐派出所員警到學校門口站崗，協同導護老師與志工媽媽一起指揮交通，維護學生交通安全，就是要讓「學童平安、家長心安！」

集集分局分局長劉千祥指出，30日是開學日，各校校門口又恢復了以往的「人車潮」，因為每位學童都是家長的寶貝，所以該分局對轄內學童上放學安全相當重視，所以特別提醒各派出所落實「護童專案」勤務，協同校方守護學童安全，以保護學童遠離危害，並維護交通安全。

除了讓學童上放學安全，集集分局員警也趁機跟接送孩子上放學的爸媽或祖父母宣導「防詐騙」，針對近期假投資、假交友等案件為主要詐騙手法，提醒家長遇有可疑人、事、物應先撥打165反詐騙專線諮詢或撥打110報警尋求警方協助，勿輕易採信對方聽從指示提供證件、帳戶等私人訊息，以免上當受騙。

此外，員警也提醒校方跟家長，遇到有可疑人物進入校園等特殊狀況，可立即撥打「110」，分局將立即派遣警力到場協助，以維護師生安全。