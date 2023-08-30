高雄市小港區明義國小迎接開學日，30日上午將弦樂團拉到校門口演奏，用活潑可愛的曲目歡迎新生上學，並參與有趣的闖關活動。

明義國小地處小港機場旁，學校特色團隊弦樂團由「愛分享」、「馨動基金會」合作，培育一般生與弱勢生共同組成弦樂團，8月23日在基金會協助下登上衛武營國家音樂廳慈善表演。

弦樂團迎新後進行闖關，先讓新生行拜師禮，藉由「筆和尺」，象徵「文筆出眾．知書達禮」及「百尺竿頭．才德兼備」，接下來由校長與處室主任將「三千萬」與「三個好」叮嚀孩子，希望大家可以在學校安全、快樂、努力的學習。

新生玩闖關遊戲減少不安感。（圖／高雄市教育局）

家長會長黃富源也贈送每個孩子一個兔寶寶玩偶，讓第一天上學的孩子藉由兔寶寶的陪伴增加安全感。

另外，也配合教育局配發的英文字典與繪本圖書，讓家長了解教育局與學校對雙語教學的重視。現場主持人更使用雙語和孩子互動，教孩子如何洗手等學校常規。在校長帶著一年級的孩子們唸完「明義小太陽聖火令」後，師長們幫全部的孩子都蓋上一個聖火圖紋，開始了孩子與家長們共同的親子闖關活動。

闖關活動有「愛的限時批」、「愛的拍拍」、「如廁教育」、「拔智慧毛」等，從親子共同闖關中，讓孩子更加認識學校環境、適應學校新生活。另外，也設幾個打卡點，讓學生與家長了解學校有一個「鎮音獸傳奇」文化部公共藝術，也在開學第一天留下許多美好回憶。

校長張逸婷說，明義國小藉由迎新闖關活動，讓家長瞭解幼兒園到國小不同求學階段教育政策，也讓孩子認識學校，更快適應嶄新的學校生活。