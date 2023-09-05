清華大學大學部2300位新生下周即將開學，校方5日舉辦新生領航營，也為每位新生準備驚喜「扭蛋」，負責籌辦的學生團隊副召、電資系大四周廷紘表示，扭蛋象徵驚喜與期待，新生打開扭蛋，就像展開大學新生活及對未來的想像。

受到颱風的影響，原訂3天的新生領航營活動濃縮為2天，包括性別平等、心理健康、校園安全及藝文講座，及校園導覽、社團之夜及演唱會等，團隊還安排學長姐與新生分享實習、打工換宿等經驗。

清大體育館內也設置了2台扭蛋機，新生只要完成破冰活動，就可以獲得一枚扭蛋，兌換束口袋、T恤等為新生設計的紀念品。校長高為元進場時也示範扭蛋，歡迎27級新生入學，也為新生領航營揭開序幕。

高為元在新生致詞時說，在美國有個遊戲叫凱文貝肯的六度分隔（Six Degrees of Kevin Bacon），從這個遊戲可以發現，全世界任何兩個素不相識的人，只要透過6人就能產生連結，任何行動都會產生廣泛的蝴蝶效應。

「每一個人都不是孤島，」高為元說，在霸凌事件中，除了加害者及被害者，另一個重要的角色就是「沈默的旁觀者」，性平、心理衛生事件也是如此。就在大學的第一天，他懇切地希望所有清大人都不要做「沈默的旁觀者」。

高為元說，大家在日常生活中都有委屈低落的時候，常盼望著有人能伸出手來，即使是簡單的問候，都能讓我們再度燃起勇氣與希望，也鼓勵新生都能成為那雙伸出的手。

今年清大也為每位新生準備不銹鋼筷子、湯匙、叉子及玻璃保鮮盒的環保餐具。副校長戴念華說，無論是塑膠或紙餐盒都會溶出塑化劑，很多免洗筷也經二氧化硫漂白，為了身體健康或環境永續，希望學生們能改用可重複使用的環保餐具。