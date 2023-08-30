許多人在腸胃炎期間，會完全禁食，認為這樣才能好得快。對此，營養師李婉萍表示，在能夠吃喝的狀態下，即便有些不適症狀，仍應該盡可能正常飲食。她並分享飲食7重點，像是先恢復主食類，再加入蛋白質，且選擇低油脂含量的肉品或豆腐尤佳；水果則可以吃，但要避開富含非水溶性纖維的品項，蘋果或葡萄去皮是不錯的選擇。

李婉萍在粉專「李婉萍營養師」發文表示，除非是嚴重腸胃炎到無法進食、每吃必拉的程度，才需要短時間禁食，讓發炎的腸胃休息；否則，在能夠吃喝的狀態下，即便有些不適症狀，仍應該盡可能正常飲食，身體才有足夠體力，受損的腸胃道也才可以快速癒合。她並分享下列7大飲食重點：

1、採取溫和飲食：選擇補充營養，同時不刺激腸道、低纖維且易於消化的食物。

2、澱粉類：已去除麩皮、胚芽的精製穀物和麵粉製品，是相對較好的選項，所以不只白粥、白吐司，白飯、麵條、饅頭也都行。

3、蛋白質：應注意選擇油脂含量較低的食物，如魚肉、雞胸肉或豆腐。

4、牛奶和奶製品：最好不要食用。另外，有些人對少量添加也會出現反應，因此含有牛奶成分的吐司暫時別吃。

5、蔬菜類：過多的纖維含量會促進腸胃蠕動，恐使腹瀉情况加劇，因此蔬菜建議挑選質地較細嫩的葉菜或瓜類；要避開纖維較粗的牛蒡、芹菜及蔬菜的莖梗部分。

6、水果類：可以吃，但不宜挑選富含非水溶性纖維的芭樂、綠棗子，或是帶皮的蘋果和葡萄；但後2者若去掉外皮，因果肉含有較多水溶性纖維，對腹瀉來說會是不錯的選擇。

7、先恢復主食類，再加入蛋白質：初期飲食內容先以米湯或米粥等澱粉類為主，不過純吃澱粉的型態最多維持半天至一天時間就好，之後必須適時加入有助腸胃黏膜建造、修補的蛋白質。

除了上述飲食重點，李婉萍還提醒，要少量多餐，且進食過最好程細嚼慢嚥，同時也別忘了適時補充水分。另外，食物應徹底加熱煮熟，但要避開煎、炸、炒等高油烹調方式。