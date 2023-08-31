外交部遴選的40位國際青年大使今年9月2日至11日訪問我國加勒比海友邦聖露西亞，外交部今舉行「國際青年大使交流計畫」出團授旗典禮，由部長吳釗燮親自主持並授旗。

由於今年計畫首度與勞動部合作遴選4名具廚藝專長的技職國手參團，勞動部長許銘春及聖露西亞駐台大使路易斯（Robert Kennedy Lewis）也特別出席觀禮，路易斯針對該計畫十分讚賞。

吳釗燮致詞表示，青年對於國家發展與繁榮甚為重要，所以聖露西亞與台灣都非常重視青年，而每位青年大使都可成為深化兩國友誼的橋樑。

吳釗燮並說，聖露西亞是一個美麗的國家，非常羨慕青年大使可以前去訪問，相信大家會是台灣最佳的代表，他並幽默提醒大家任務完成後記得回國。

許銘春則感謝外交部推薦國際技能競賽國手加入青年大使團隊，除了增加國際視野，國手們透過廚藝與露國青年交流，兩國友好邦誼更為堅定。路易斯大使則囑託青年大使們跟每一位見到的鄉親表達他來自台灣的問候。

青年大使致詞代表林大禾表示，青年大使團員們各個臥虎藏龍，每位團員不僅代表個人，而是代表整個團隊與國家，將向聖露西亞傳達我國青年的創新及希望，帶來正向影響力。

外交部「國際青年大使交流計畫」自1999年開辦以來，迄今已遴選約1800名優秀大專院校學生擔任青年大使，赴邦交國及友好國家訪問交流，藉由新世代的創意與觀點宣介我國，呈現台灣優質軟實力，亦為我國政府協助青年參與國際事務的重要計畫。