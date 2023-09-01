61歲影帝梁朝偉與57歲劉嘉玲2008年在不丹結婚，近日卻爆出男方出軌的謠言，稱梁朝偉與小他36歲的大陸女星程瀟曖昧，不僅有私生子，還在日本買房，但已被梁朝偉嚴正否認。今(1日)稍早，劉嘉玲在風波後首度曬出和老公放閃的影片，可見兩人一起參加威尼斯影展，梁朝偉在船上說話卻沒人聽得懂，劉嘉玲更罕見抱怨老公：「他到底在說什麼」。

劉嘉玲和梁朝偉情牽多年，終於在15年前完婚，兩人一冷一熱，於公於私都是最好拍檔，2018年梁朝偉和王家衛約滿不續約，他便索性將經紀工作交由老婆打理，對於這苦差事，劉嘉玲苦水吐不停，狂抱怨老公龜毛，她沒抽傭金直言：「收到錢時更麻煩，他臉色更難看，以前都對我客客氣氣的」，坦言一直想找別人接手，但都找不到適合人選。

劉嘉玲抱怨梁朝偉。（圖／翻攝自劉嘉玲微博）

2021年劉嘉玲出席微博之夜時，證實自己還是梁朝偉經紀人，「我很努力地在學習，幫他、保護他」，無奈9成的時間都是她在讓著梁朝偉，未料日前卻爆出梁朝偉偷吃的傳聞，對此，梁朝偉也透過聲明駁斥說是「惡意造謠」，「我與太太劉嘉玲女士婚姻生活一直安好」，不排除提告。

梁朝偉先前發聲明否認緋聞。（圖／翻攝自梁朝偉微博）

從影多年的梁朝偉，今年獲威尼斯影展肯定宣布將頒發終身成就獎，老婆兼經紀人劉嘉玲當然愛相隨，想見證另一半獲獎的光榮時刻，近日兩人抵達威尼斯，劉嘉玲稍早分享梁朝偉搭船的影片，但因為影片沒聲音，沒人聽得懂，許多網友也回應：「開最大音量，跳到下個視頻，耳朵聾了」、「粵語~根據嘴型，我猜大概是『你戴翻頂帽佢啊，頂帽啊，…出海好大風咖』（意思是讓嘉玲戴回帽子，出海好大風的）」、「威尼斯的天氣不錯」、「他在說我愛你老婆」。