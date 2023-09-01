行政院長陳建仁今（1日）到雲林縣視察「縣道145甲線崙子大橋改建拓寬工程」，媒體詢問行政院放寬家庭看護移工的申請門檻，包含巴氏量表，是跟進侯友宜拋出的政策嗎？陳建仁回答，對於失能者的照顧，實際上並不需要分黨派。

陳建仁表示，昨天他特別在院會裡，要求衛福部跟勞動部要詳細檢討如何讓需要照顧的這些失能者的家庭，不分年齡、不分疾病型態、經濟收入，有需要的時候，都應該能夠聘用到足夠的看護移工。

陳建仁說，這一部分會繼續努力，除巴氏量表以外，應該以「簡政便民」的方式，讓大家都可以提出申請，使所有需要的人都得到照顧，大家都能夠生活很平安。

他說，對於失能者的照顧，實際上並不需要分黨派，大家都要一起努力來做好失能者的照顧。政府一向對於失能者的照顧都相當用心，而且也知道大家的需求在什麼地方，「長照2.0」計畫不僅預算大幅增加，服務人力大幅提高，而且受到照顧的人也大量增加，但是還是有一些民眾，他們需要有看護移工來幫忙照顧。