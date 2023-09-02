外來入侵植物「小花蔓澤蘭」嚴重危害台灣植物生態，有綠癌、綠色殺手之稱，因繁殖及傳播能力極強，需持續不斷防除才能有效阻止蔓延，20年來，農業部林業及自然保育署積極推動移除，全台最多曾超過5萬公頃，迄已減至4000公頃，但多仍集中在公有地防治，私有地成效有限。

每年9月第一個周六是「小花蔓澤蘭全國防治日」，林業保育署嘉義分署今天在新化林場舉辦「香滿山野！除蔓新森活」活動，號召公部門、民間企業、社區鄉親等各界180名志工除蔓，持續搶救台灣自然生態，移除後空地則栽種過山香，營造蝴蝶食草植物生態，攜手為環境營造共盡心力。現場也展示小花蔓澤蘭多元創新利用所開發的系列產品，包含燻香、防蚊液、炭手工皂等。

林業保育署嘉義分署分署長張岱指出，經過長期防治與努力，小花蔓澤蘭在國有林面積地大幅降第，從2018年423公頃到去年只剩170公頃，防除成效良好。

林業試驗所嘉義研究中心副研究員蔡景株指出，小花蔓澤蘭嚴重戕害植物生態，在防治上相當辛苦，目前台灣防治區域集中在公有土地，私有土地因涉及私有，無法跟公有土地共同執行，所以私有土地難以控管，公有地小花蔓澤蘭面積持續下降，但私有地則幾乎沒減太多，又小花蔓澤蘭的種子仍會擴散到公有地，防治成效也會打折扣。

嘉義分署指出，為了鼓勵大家除蔓護生態，近幾年來也持續辦理收購小花蔓澤蘭，2020年收購量最高峰，曾達2萬7000公斤，但疫情過後2021年只收購2715公斤，去年則回升到6014公斤。今年元月至12月底每周一、三、五於觸口與玉井等工作站，辦理小花蔓澤蘭、香澤蘭植物體收購，每公斤5元，盼能喚起更多民眾一起投入「除蔓賺綠金」行列。