籃式養殖系統讓生蠔隨著海流翻動，防止藤壺或藻類附著，且肉質與大小比一般牡蠣更佳。（探索水產科技提供／朱世凱台北傳真）

探索水產科技與SEAPA於2日開辦養殖技術研討會，分享籃式養殖技術及優點。（探索水產科技提供／朱世凱台北傳真）

人口老化、勞動力不足問題除了造成餐飲等產業缺工，同樣也讓台灣牡蠣養殖業陷入困境。外部統計，國內牡蠣養殖業集中在雲嘉南和澎湖地區，曾經每年產量高達3萬公噸以上，然而接班人不足加上外來低價牡蠣競爭，迫使相關產業人員投入技術改良。

國內水產養殖暨食品大廠「探索水產科技」2日與澳洲籃式養殖技術品牌「SEAPA」集團一同開辦養殖技術研討會。SEAPA集團總經理Alex Jack表示，澳洲牡蠣養殖業也面臨工資上升和勞動力短缺問題，與台灣近況十分相似，於是開發一套能減少人工需求的籃式養殖系統和相關自動化設備，將生蠔培養在吊掛籃中，隨著海流翻動宛如隨時在健身一般，不只避免藤壺或藻類附著，也讓牡蠣可呈現碗狀成長，標榜大小比一般牡蠣大一倍、口感更鮮甜、保存期更長，目前日本、歐美等國家都開始跟進。

國內探索水產科技也和SEAPA合作，去年在馬祖海域進行測試，不畏疫情影響自法國引進太平洋牡蠣的單體貝苗，並在短短3個月內實現目標。探索水產科技執行長鍾政男預計明年將投資3千萬元擴大生產規模，設施完成後每年產量有望達200萬顆以上，為台灣牡蠣養殖業找到生存突圍之道。