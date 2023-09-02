民進黨總統參選人賴清德今接受民視《新聞觀測站》專訪，主持人、民視副總經理胡婉玲提問，鴻海創辦人郭台銘喊出給他4年，台海和平50年，覺得可能嗎？對此，賴清德說，郭提出的方式，是簽和平協議，西藏曾經簽過，效果並不如預期，他認為，和平不是靠一紙協議，和平是要靠實力，目前國際社會，也是採行這一套方式；賴清德強調，沒有主權的和平，不是真正的和平，沒有主權就沒有民主。

賴清德說，大家想一想，和平無價，戰爭沒有贏家，大家都希望和平，可是和平的方式如何得到，大家可以去比較，不同政黨所提出來的主張，除了郭台銘提和平協議以外，在野黨也提出他們的方式，一個是接受九二共識，一個中國原則，另外一個是提出簽訂服貿，不管是簽訂服貿，或是九二共識，基本上都是走回頭路，接受一個中國原則，放棄了主權。

他認為，沒有主權的和平，不是真正的和平，香港、澳門就是一個例子，西藏也是一個例子，他的方式是一定要先確保主權，沒有主權就沒有民主，民主是人民做主，沒有主權何來做主的機會，有民主才有自由，有自由才有人權可言。

賴清德表示，如何捍衛主權？他舉例，孫子兵法中「百戰百勝，非善之善則也」，也就是說你每場打勝仗，還不算厲害，因為殺敵一千自損八百，你要能夠不戰而屈人之兵，那就是目前國際社會，跟台灣所採行的方式。

賴清德指出，第一，增強自己的國防力量，第二，民主陣營大家站在一起，共同發揮威懾的力量，也就是只有實力，才有可能確保主權，有主權才有可能確保和平，他投書華爾街日報，提出和平四大支柱行動方案。