針對國民黨台北市議員徐巧芯今（3）日爆料，「超思」公司從巴西進口的雞蛋有可能致癌之物質，農業部長陳吉仲強調不排除提告。對此，徐巧芯回嗆「歡迎提告，笑你不敢」，並且指出，陳吉仲應該要公開與超思的合約，把採購價格說清楚。

徐巧芯今凌晨在臉書公布了食藥署8月的一份報告，內容顯示超思從巴西進口的雞蛋中，有近8.4萬公斤被抽檢出氟甲磺氯黴素0.021ppm、氟甲磺氯黴素胺0.008ppm，不符合食品安全衛生管理法第15條有關「動物用藥殘留標準」規定。她指出，氯黴素因具骨髓毒性，濃度高時恐引發再生性不良貧血，且有致血癌的疑慮。

陳吉仲今受訪被問到相關話題時回應，進口雞蛋絕對嚴格把關，有關外界不實指控昨已完整說明，勿再傳遞錯誤訊息，若惡意抹黑扭曲將提告。

對於陳吉仲的說法，徐巧芯稍早發文回擊，她表示對農業部的質疑都有引用政府公開資料，陳若要生氣，不如公開與超思的合約，把向對方採購的價格說清楚，不要又告訴大家，合約是機密要封存30年，「歡迎提告，笑你不敢」。