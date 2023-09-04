國民黨立院黨團今與台灣年輕病友協會、癌症希望基金會舉行「醫療？保險？癌症醫療保險面臨的困境！」記者會。呼籲蔡政府能夠聽到癌友的心聲，解決現行商保無法理賠的問題，以及新藥能夠健保給付，以減輕癌友負擔。

國民黨團總召曾銘宗表示，根據2022年癌症希望基金會癌友自費統計，在申請商保卡關的原因，一是住院才能理賠，佔47％。隨著醫療科技不斷進步，過去癌症化療需要住院，現在不一定需要住院，但商保卻不能理賠。二是超過31％的癌友，不知道診斷證明書要怎麼寫。三是需要收據正本才能理賠，佔17％。四是要收集太多單據，佔16％。

台灣年輕病友協會理事長潘怡伶表示，癌症病友們並不想要浪費醫療資源，是冀望在現行困難中找出一個方向。因為醫療日新月異的進步，許多醫療保單因早年醫療環境的關係，並沒有與時俱進，綁了許多醫療條件，例如必須住院才能施打藥物等等。

癌症希望基金會副執行長嚴必文表示，因為健保總額限制，導致新藥預算越來越緊縮，造成癌症病友自費情形越來越多，根據基金會在2022年調查顯示，超過2成癌友自費醫療都高達百萬元。換言之，若有投保商保的癌友們，都期望商保能夠給予支援。

嚴必文說，癌症治療平心而論，現在不需要再回到過去必須住院時代，在門診就可以治療，希望金管會能夠盡快召集相關單位，討論現在癌症醫療相關趨勢，制定出癌症「高度醫療替代方案」，讓未來對醫、病、保險業者三方均有所本，解套現在癌症保險給付的問題，讓癌友不要只有勇氣對抗癌症。

藍委林為洲表示，台灣健保正在退化中，新藥進不來、好藥一直出走。新藥審查居然要700多天，因為藥價在下調，許多好藥紛紛退出健保給付，癌症治療是最常見到的現況。林為洲說，癌症治療需要好藥、新藥，在健保中無法獲得給付，只能尋求商保「另外投保、額外支出」。

曾銘宗指出，健保不給付，商保申請理賠又得面臨種種困難，這樣的情形不應該在台灣發生，而商保理賠條款有必要進一步檢討，因涉及衛福部健保署與金管會相關業務，國民黨團要求三個月內必須做出明確回覆；國民黨團也會在本會期提出相關主決議，要求衛福部健保署與金管會提出適當解決方法。