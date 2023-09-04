上周，路透社曾接獲印度外交體系爆料，說習近平應該不會參加這次G20峰會。消息一傳出，曾引起國際間一片譁然。在4日例行新聞記者會上，中國大陸外交部宣布，李強將出席九日的G20高峰會議，但沒有提到習近平。

這也將是中國大陸領導人首次沒參加G20峰會，大陸外交部沒有正面回應習近平為何不與會，僅表示G20是國際經濟合作重要論壇，中國歷來高度重視並積極參與相關活動。

在北京政府宣布習近平不會出席G20之前，美國總統拜登曾公開表示，若在G20峰會沒見到習近平，自己會相當失望。不過，拜登在美國時間3日指出，將要去見習近平。

之前，拜登曾經告訴CNN記者，將在這個秋天跟習近平會面。上一次習拜兩人面對面談話，是在去年11月峇厘島G20峰會的場邊會議時。政治評論員認為，俄國總統普丁與習近平雙雙缺席這次G20，將會讓整個大會失色不少，也會讓主辦國印度總理莫迪臉上無光。