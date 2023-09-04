日本女星深田恭子主演過多部知名作品，舉凡《初戀那一天所讀的故事》、《午夜凶鈴2》等，並獲得多個獎項，實力備受肯定。誰料，她2021年罹患適應障礙症宣布停工後，再度復出時的暴瘦模樣讓粉絲擔憂不已，不過她昨(3)日在社群上曬出幾張與25歲女星福原遙的同框合照，竟看不出差異，被網友大讚。

現年40歲的女星深田恭子昔以少女偶像組合出道，並開始跨足演戲，以甜美外貌以及精湛演技備受外界關注，她於2021年5月因罹患適應障礙症暫別演藝圈，近期復工時，卻因身形暴瘦引起不少粉絲擔憂。對此，她於今年6月更新社群，曬出她趴在懶骨頭上的照片及影片，雖然並未恢復成過往的圓潤模樣，但看似已恢復元氣。

此外，深田恭子睽違數月，再度於社群上更新貼文，為自己的工作宣傳，透露自己正在拍攝《18／40～兩人的夢想與愛情～》，並曬出與小15歲女星福原遙的同框合照，只見畫面中，兩人頭上戴著消暑用的冰袋，手上拿著一張抽出來的籤詩，並對鏡頭露出燦爛甜笑，在另一張照片中，則是兩人依偎在一起，打瞌睡的模樣，而深田恭子同時也一併寫下：「遙醬(福原遙)每天都給我能量！️可愛可愛的。」

相關貼文PO出後，吸引不少網友爭相前來朝聖，大讚深田恭子與福原遙的美貌，留言表示：「她們看起來就像姐妹一樣」、「天使般的恭子醬，光是看著你就感覺被治癒了」、「她們看起來像雙胞胎！簡直一模一樣。」