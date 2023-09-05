農業部專案進口雞蛋，蛋商超思公司資本額僅50萬元，卻能拿下1.75億元補助，近日屢遭質疑。國民黨台北市議員徐巧芯5日接受中廣《千秋萬事》專訪提到，目前兩個問題要查，畜產會向農業銀行貸款，有違法疑慮，且畜產會付款是否按照政府原則，應確認會否導致虧損或圖利。

徐巧芯在專訪中提到，知道雞蛋不可能是逐顆檢驗而是逐批，但若巴西蛋有問題，就會擔心前後梯次是否也有問題，不是要政府逐個查驗，而是去盤點跟清點巴西蛋有多少庫存，再依數量算比例抽驗，讓民眾安心，但民進黨卻轉移焦點。

對於民進黨立委高嘉瑜深夜發文批她「逐顆工程師」，徐巧芯指出，此舉是向深綠低頭，知道高的苦衷，吳欣岱參選對高有很大衝擊，而吳欣岱前日也抹黑她造謠，但過去有醫師說使用抗生素恐治癌，而會被列為禁藥一定有原因，以往國外蛋品被查獲都會視為食安問題，但今日動搖民進黨黨本，才說多吃一點也不會致癌。

徐巧芯表示，目前調閱資料應分成幾部分，已確定農發基金沒有向超思付款，而是用農業銀行貸款，農業部身為政府部門借錢沒問題，但若由基金單位畜產會來借貸卻於法無據，有違法疑慮，研究完後會告發。

徐巧芯也說，若這筆經費來自農業銀行，不是農發基金，要追查畜產會與超思款項核發時間點，正常流程是超思的貨物抵台要先整理賣給畜產會，政府確認沒問題後付款，但現在質疑，若由農業銀行借錢給畜產會而非農發基金，這撥款流程會牽扯是否違法、行政流程是否疏失或圖利特定廠商。

徐巧芯指出，總結目前兩個問題，第一，畜產會違反銀行法向農業營行借貸，而不是農發基金，第二，畜產會付款是否按照政府原則，會否導致虧損或圖利。她也直言，農業部不斷替超思解圍，卻一再被打臉，拿不出說法，甚至雞蛋國家隊無法贏過只有50萬資本額的超思公司，背後問題應該好好說明。