日本商界領袖組成的日中經濟協會正協調明年1月訪問中國，若成行將是睽違約4年再次訪中。日本最大財經團體的會長十倉雅和表示，雙方緊張需降溫，經濟面的對話變得更重要。

日本放送協會（NHK）報導，日中經濟協會從1975年起幾乎每年組團訪問中國，前一次訪中已是COVID-19疫情爆發前2019年9月的事情。

相關人士透露，以日本最大財經團體「日本經濟團體連合會」（經團連）會長十倉雅和、日中經濟協會會長進藤孝生等人為首組成的訪團，正協調2024年1月23日至26日訪問北京，盼能跟中國高層交換意見。

十倉雅和4日表示若能促成睽違4年的再次訪中，將具重要意義，「儘管美中關係和經濟安全等處於嚴峻氛圍，但仍呼籲一起建構自由且開放的經濟環境」。

日本8月底將福島第一核電廠的「核處理水」排放入海後引發中國不滿及反制，雙方關係再次惡化。

十倉雅和對此表示「就是這種時刻才更須對話」，也認為中方在經濟方面保持開放對話的態度未變。（譯者：楊惟敬/核稿：陳亦偉）1120905