台灣國寶級詞曲大師蔡一州過去曾創作〈東石港的戀歌〉、〈叫你嘜你就要〉等知名作品，更捧紅陳盈潔、王瑞霞兩位台語歌后，如今卻傳出他因急性尿毒症併發多重器官衰竭，經急救後仍宣告不治離世，享壽65歲。

根據《三立新聞網》報導，蔡一州日前因身體狀態不佳被送到朴子的醫院救治，3日晚間因尿毒症併發多重器官衰竭，搶救30分鐘宣告無效；對此，家屬發文悲痛證實「我親愛的大哥～蔡一州（本名蔡漢霖）已於昨9/3晚上7:30跟隨佛菩薩的接引往生西方淨土修行」並透露16日將舉行公祭。

然而，好友紀露透露，近年來蔡一州身體狀況不佳，長期受糖尿病所苦，加上抽菸導致肺部不佳，腎也不好，過去還曾中風三次，而離婚多年的他，雖然有生2個女兒，但近年都是由外勞及胞妹照護。

事實上，蔡一州原是口技專家，曾得過五燈獎口技擂台冠軍，但之後成為詞曲大師，陸續創作出〈凝凝凝〉、〈必巡的孔嘴〉等經典台語歌曲，其中陳盈潔的〈必巡的孔嘴〉也出自他手，而他上月才剛發表由他親自作曲，紀露作詞的歌〈打拼的人〉，還找來「台灣鴨王」蔡義德主唱，之後更被選為《戲說台灣》片頭主題曲，如今一代國寶大師殞落，讓外界相當不捨。