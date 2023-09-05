從日本財務省貿易統計網站顯示，巴西到日本的雞蛋從新台幣1顆3.5漲到4元，平均起來每顆約3.8元。（取自「Lin bay好油」粉專）

農業部長陳吉仲昨日於三立新聞台政論節目「鄭知道了」受訪指出，超思有從日本和巴西進口雞蛋的實績，超思進口的巴西雞蛋的到岸價和巴西蛋到日本的價格相同，每顆約4.94元到5.9元左右。農業粉專「Lin bay好油」透過日本關務資料指出，巴西到日本的雞蛋平均一顆3.8元，巴西到台灣的雞蛋平均一顆5.1元，「陳部長故意說謊還是故意出來帶風向」？

「Lin bay好油」版主林裕紘表示，從日本財務省貿易統計網站顯示，彙整每個月雞蛋到日本關口的價格跟數量來看，每公斤用台灣16.666顆（每顆約60公克）的算法來看，巴西到日本的雞蛋從新台幣1顆3.5漲到4元，平均起來每顆約3.8元；而台灣進口的巴西雞蛋平均每顆新台幣5.1元，這價格怎麼會一樣？

林裕紘說，超思買的巴西雞蛋比到日本的貴，陳吉仲部長怎麼又說謊了？是以為沒有人有查詢能力所以謊言不會被戳破？還是被人矇騙了呢？

根據農業部資料指出，3月自澳洲、泰國、菲律賓、美國進口586萬顆蛋，平均每顆14.82元；4月自澳洲、泰國、菲律賓、美國、馬來西亞、巴西、土耳其進口1503萬顆，平均每顆5.42元；5月自澳洲、泰國、馬來西亞、巴西、土耳其進口5111萬顆，平均每顆5.02元。

6月自澳洲、泰國、美國、巴西、土耳其進口5145萬顆，平均每顆4.86元；7月自澳洲、泰國、美國、巴西進口2357萬顆，平均每顆5.35元。