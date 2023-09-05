民進黨新竹市議員楊玲宜今在臉書發文披露，新竹市長高虹安出入都有百萬名車代步接送，除了市府配有的Alphard公務車外，還有4輛私家車，也貼出其中1輛黑色保時捷的照片。對此，市府澄清，高虹安名下未登記任何車輛，所拍攝到的車輛為市府祕書以非公務車輛隨同市長行程。

楊玲宜在臉書發文指出，先前北檢起訴書中曾提到，根據高的收入和存款，可以說是「財力豐厚」，她也貼出1張高虹安坐上1輛黑色保時捷的照片，指高虹安的奢侈從交通上也看得出來，出入的座車幾乎都是百萬造價。

楊玲宜說，除了市府配有的1台Alphard公務車以外，還有4輛私家車，其中有1輛還是黑色的保時捷，她說高虹安出入是百萬名車代步，堪比八人大轎娘娘出巡，反觀成德高中生還要自己花大錢搭校車上學，極度諷刺，也質疑到底是多神祕的行程，需要5部車輪流接送。

對此，市府澄清，高虹安名下並沒有任何登記任何車輛，也不明白為何楊玲宜要如此指控，當日為假日非上班時段，所拍攝到的車輛為市府祕書以非公務車輛隨同市長行程，絕非議員所指，屬於市長個人車輛及公務車。

據了解，目前新竹市政府所採用的Alphard公務車為租賃車，符合新竹市府法規辦理，已是里程數超過10萬公里的舊車，而非新車。