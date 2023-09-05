外媒引述歐美官員說法報導，美國、英國與歐盟官員計畫利用本週出訪機會聯合向阿拉伯聯合大公國施壓，希望後者停止運送電腦晶片、電子零件與軍民兩用產品給俄羅斯，因為這可能幫助其對抗烏克蘭。阿聯拒絕參與西方國家對於俄國實施的制裁措施。