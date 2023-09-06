中秋節快到了，不少民眾會買禮送人，一名網友好奇詢問，市面上有2種內餡的鳳梨酥，一種是冬瓜餡的，另款是土鳳梨餡，不知道大家比較偏好哪種，引發兩派網友戰翻，有人認為土鳳梨酥酸甜可口，但多數人認為還是老牌的冬瓜餡是主流，好吃到驚為天人。

一名網友日前在PTT上發文詢問，傳統的鳳梨酥內餡是冬瓜餡，只有像微熱山丘等少數店家的鳳梨酥，是用土鳳梨做內餡，不知道大家比較偏好哪一種內餡的鳳梨酥？

貼文引起網友討論，兩派網友戰翻，一派網友表示，吃過土鳳梨酥，再回去吃一般冬瓜餡的鳳梨酥，會覺得口味有點甜，而且吃起來很不天然，不像是真正的鳳梨。「吃過土鳳梨餡就回不去了」、「土鳳梨好吃太多了」、「喜歡土鳳梨的酸甜感」。

不過多數網友認為，冬瓜餡的鳳梨酥才是主流，土鳳梨餡是後來才出的，而且因為口味太酸，加上纖維多，所以沒那麼討人喜歡；許多網友說「只喜歡冬瓜餡，土鳳梨酥太酸，不喜歡口感」、「土鳳梨纖維太粗刮舌，且太酸了」、「冬瓜+1，不喜歡土鳳梨的口感」、「果然冬瓜餡還是主流」、「好吃的冬瓜餡驚為天人，一堆老牌店很讚」。