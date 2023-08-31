中秋節將至，各種月餅禮盒的預購開跑，一名網友表示，想要買鳳梨酥送禮，但不知道要選哪家鳳梨酥，引起網友討論，其中最多人點名的強者是小潘鳳凰酥，一堆老饕大讚好吃，但若要送人則建議選微熱山丘，口感特別且包裝精美。

一名網友在PTT上分享，想要買鳳梨酥送禮，但不知道要選哪一個牌子才好，因此想求助內行網友推薦心目中最頂的鳳梨酥給他，或是送禮首選的鳳梨酥。

問題掀起網友大戰，許多知名鳳梨酥品牌都被點名，包括小潘、佳德、李鵠餅店、旺萊、義美和微熱山丘等，其中小潘鳳凰酥最多人被點名，不少老饕強調，一定要買「裸裝的」，比起一顆顆包裝好的更酥更香，第一次吃到真的驚為天人。

此外，微熱山丘則被許多人點名最適合送禮的鳳梨酥，因為包裝精美、口感特別，但因為是用土鳳梨製作，因此口味上掀起網友們大戰，有些粉絲認為土鳳梨餡酸酸甜甜，有較粗的纖維超好吃，但有些人偏愛傳統的冬瓜鳳梨餡，直呼真的吃不慣土鳳梨餡。