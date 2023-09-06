JOSE ALTUVE IS UNSTOPPABLE 🔥



✅ THIRD HR OF THE GAME

✅ FOUR STRAIGHT AT-BATS WITH A HR



(via @MLB)pic.twitter.com/TUzFuZ6hLc — SportsCenter (@SportsCenter) September 6, 2023

José Altuve becomes the 4th player in MLB history to hit 3 home runs in the first 3 innings of a game 😳🔥 pic.twitter.com/xbWOj5hs2E — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) September 6, 2023

Jose Altuve is the first player in Astros history to hit 4 home runs in 4 straight at bats. pic.twitter.com/V3urJJZ2AL — MLB Metrics (@MLBMetrics) September 6, 2023

太空人6日正面迎擊分區龍頭競爭對手遊騎兵，近日攻擊狀態升溫的「阿土伯」艾爾圖維（Jose Altuve）再演驚奇，他在前3局就完成了單場3響炮的表現，太空人全場掃出20支安打，以14比1轟垮遊騎兵，加上水手同日輸球，太空人順利登上美聯西區王座。

艾爾圖維本季累積3成21打擊率，高居美聯第3，但礙於出賽場次不足無法列入大聯盟個人數據榜。太空人今年因受到傷勢摧殘，艾爾圖維也在這波傷兵潮中，導致球隊開低走高，在阿瓦瑞茲（Yordan Alvarez）、阿布瑞尤（Jose Abreu）等人陸續回歸後，戰績才有起色。

擔任開路先鋒二壘手的艾爾圖維，從本季表現出色的遊騎兵先發投手艾沃迪（Nathan Eovaldi）手中，敲出首局首打席全壘打，艾沃迪遭到這轟震懾尚未回神，單局掉了3分，2局艾爾圖維再次登場，鎖定艾沃迪的滑球掃出大牆外，也是連續2場比賽單場炸出雙響炮，艾沃迪隨即退場。

接替登板的唐尼（Dane Dunning）還是無法壓住太空人打線，馬多納多（Martin Maldonado）3局開轟，艾爾圖維接續在他後面上演背靠背，單場第3發全壘打出爐。根據《FOX Sports》的X（舊名推特），艾爾圖維成為大聯盟歷史上第4位能在頭3局敲出3轟的球員。連同5日最後一個打席，艾爾圖維也是隊史首位連4打席開轟的選手。