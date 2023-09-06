該公司為肖特集團的醫用玻璃部門，專門製造醫藥用瓶和容器。由於市場出現改善跡象，因此選擇進行IPO。該公司表示，計畫利用上市籌資所得，支援公司綠色轉型，到2023年實現氣候中和，但肖特沒有揭露計畫籌集的資金金額。

此前媒體的評估，該公司研擬在夏季末上市，估值約40億歐元。

此次的IPO包括肖特集團既有的股份，該母公司將保留多數股權，肖特集團執行長Frank Heinricht說，將努力長期持有多數股權。

肖特醫藥在申報文件表示，公司本財年前9個月的銷售增長了8.4%。EBITDA利潤率為28%。

該公司專注於注射藥市場，該市場預計到2026年將每年成長9%。

疫情期間，疫苗生產商獲利豐富，根據肖特醫藥的一份聲明，該公司在2021年的銷售有雙位成長率，達到6.5億歐元，其中有3%為新冠病毒相關。

在1890年，公司創辦人Otto Schott發明了重負荷硼矽酸鹽的玻璃，一種醫用瓶的原材料。