安永聯合會計師事務所ESG策略與永續發展諮詢服務執行副總經理林群堯分享，企業執行碳管理與碳盤查，可打造綠色競爭力。企業需了解自身的排放狀況，啟動碳盤查是減碳第一步。

由於人工盤查常出現計算錯誤，以及過往資料不完整等缺失，建議企業應導入自動化碳盤查系統，可自動蒐集與記錄完整正確之能源使用狀況，數位平台可保護企業營運資料及完整盤查企業排放源，透過數據可視化協助管理階層作決策參考。

安永執行副總經理林群堯指出，IFRS發布永續揭露準則，規範企業永續資訊揭露，將永續資訊接軌財務資訊以提升永續報告書之間的可比性，金管會將分階段推動。

此外，企業遵循IFRS S2指標和目標，必須揭露溫室氣體（GHG）排放量，並說明其為達到該目標所制定之策略與財務影響。另依各自實際情況增加其他指標，例如特定產業指標、氣候特定目標等。

企業在進行碳盤查後，可選擇採取淨零行動，安永建議企業可評估自身特性，及早推動溫室氣體盤查相關計畫，在永續報告書中揭露相關資訊，設定短中長期的排放減量目標，藉以符合金管會未來對於企業的要求。