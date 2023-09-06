日本一直是台人最愛的旅遊目的，邊境大開後，許多人更是短短幾個月連飛日本好幾趟，然而近日不少網友有感，指出日本來台灣玩的遊客似乎比以前少很多，不解為何會這樣，就有許多人直指一大主因，外加台灣本土旅遊兩大劣勢。

網友在PTT發文詢問「為何日本人不來台灣了」，原PO表示過往日本人也都很喜歡來台灣，但最近似乎少了很多，相反台灣人還是一窩蜂跑去日本玩，到底原因出在哪？

根據觀光局統計，日本來台人數在108年12月達到22萬巔峰，之後疫情影響歸零，但國門重新開放後，來台日人大不如前。(圖／交通部觀光局)

不少鄉民直指原因在於日幣貶值：「日幣貶太多，導致日本人出國成本大增」、「日幣貶值，日本人變窮啊」、「最近去日本玩，發現物價變得好便宜，相反就是台灣對他們來說變很貴」。

其他人也點出台灣本土兩個劣勢，分別是國旅太貴，加上旅遊資源並不豐富：「去日月潭住一晚要25萬日幣」、「台灣旅遊資源太少」、「台灣可以玩的地方太少，很多小吃衛生更糟」、「光老街賣的都一樣就不會吸引人了」、「現在去東南亞更便宜，為何要選台灣？」、「日本自己旅遊資源就很豐富，國內自己玩也比台灣便宜很多」。

根據交通部觀光局的數據，在疫情爆發前的2019年12月，日本來台觀光人數達到22萬高峰，而疫情趨緩開放國門後，雖然陸續有日本人來台遊玩，但2023年至今，最高峰為5月的77238人，相較過去5、6年間保持10萬人以上的人數，可說日本目前對台灣旅遊確實沒那麼有魅力。