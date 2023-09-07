美國服務業數據比預期強勁，引發市場擔憂，通膨依然僵固，意味高利率將持續更長一段時間，美股主要指數今天收黑，那指領跌。

道瓊工業指數下滑198.78點或0.57%，收34443.19點。

標準普爾500指數下挫31.35點或0.70%，收4465.48點。

那斯達克綜合指數下跌148.48點或1.06%，收13872.47點。

費城半導體指數挫跌29.34或0.80%，收3654.46點。（譯者：陳正健）1120907

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