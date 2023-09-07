日前義大利巴勒摩與卡瓦諾兩地接連發生性侵案件，部分牽涉未成年孩童所為。義大利副總理薩爾維尼今天說，希望明天的部長會議能通過關於青少年犯罪的條款，將刑責年齡下修。

安莎通訊社（ANSA）報導，巴勒摩（Palermo）與卡瓦諾（Caivano）近期陸續發生性侵案件，包括10多名未成年男孩輪姦少女、11歲孩童牽涉性侵案件等，引發全國關注。

義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）曾說將採取相關整頓行動；副總理薩爾維尼（Matteo Salvini）則表達應重新提出化學閹割法案、將刑責年齡下修，防止此類案件再度發生。

「共和報」（La Repubblica）今天報導，薩爾維尼表示希望明天部長會議中，能通過一項關於少年同夥（baby gang）和青少年犯罪條款，加強控制和制裁。

薩爾維尼表示，此條款已經準備一段時間，青少年仍有理解能力並出自個人意願做出任何行為，因此「一個14歲的孩子若殺人、搶劫或販賣毒品，也必須像50歲的人一樣付出代價」。

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