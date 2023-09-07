泰國前文化部長逸提蓬在擔任巴達雅市長任內疑似違法發給建商施工許可遭到調查，法律程序還在進行中，逸提蓬卻已經逃亡海外，泰國法院5日對逸提蓬發出通緝令。

泰國前文化部長逸提蓬（Itthiphol Kunplome）在2008年到2016年擔任巴達雅（Pattaya）市長，2019年到2023年擔任文化部長，他因為2008年9月擔任市長期間疑似違法發給建商施工許可遭到調查。

泰國國家反貪腐委員會（National Anti-Corruption Commission）7月下旬認定逸提蓬有違法之虞，將案件移交給檢察官調查，逸提蓬應該在9月4日向檢察官報到，但他沒有出現，法院緊接著在9月5日對逸提蓬發出通緝令。

多家泰國媒體引述不具名警方消息來源指出，逸提蓬已在8月30日搭機前往柬埔寨。

由於這起建商施工許可案將在9月10日超過15年追溯期，檢方正在想辦法讓案件不要失效。民族報（The Nation）和曼谷郵報（Bangkok Post）報導，檢察總長辦公室副發言人柯頌瓦（Kosonwat Inthujanyong）今天表示，已經請國家反貪腐委員會向法院申訴此案，好讓法院重新發出一張通緝令，載明逸提蓬逃亡的日期。

柯頌瓦指出，根據反貪污法，如果嫌犯在法律訴訟程序期間逃逸，追溯期就會根據嫌犯逃亡的時間往後推。