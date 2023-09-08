巴西球星內馬（Neymar Jr.）離開PSG（巴黎聖日耳曼）後，毫不留情公開痛批前東家，引起熱烈討論。PSG主席阿赫萊菲（Nasser Al-Khelaifi）也回應內馬的批評，表示球隊現在更加團結，過去從未有如此氛圍。

阿根廷球王梅西（Lionel Messi）2021年加盟PSG，和內馬、姆巴佩（Kylian Mbappe）合組黃金三劍客，不過3人因各自傷病困擾以及磨合問題，無法發揮才能，球隊成績未取得實質進步，內馬談到這段經歷時說：「我替梅西在過去這一年的收穫感到高興，但同時也感到悲傷，他和阿根廷就像身處在天堂一樣，但在PSG，他和我就像生活在地獄，我們因此感到沮喪。」前PSG體育總監萊昂納多（Leonardo de Araujo）也不給老東家面子，他表示三劍客缺乏球團支持和認可，無法創造獲勝的環境。

歷經一波三折，PSG終於成功說服姆巴佩，本賽季將持續為球隊效力，更傳出明年夏天姆巴佩不會以自由轉會的方式離隊，阿赫萊菲也一改先前對立的態度，大力讚賞這位法國隊長，並回應內馬和萊昂納多先前的言論，「姆巴佩是一位讓人難以置信且非常出色的球員，PSG在場內外從未如此團結，上周4比1擊敗里昂的比賽就證明了這一點，我們有優秀的教練和體育總監，我對這支重新出發的球團感到相當期待。」

PSG攻擊陣線大幅變動，前場陣容由阿森修（Marco Asensio）、登貝萊（Ousmane Dembele）和姆巴佩組成，但聯賽前2場卻連續收下平局，讓外界相當擔憂，好在姆巴佩回到先發陣容後，近2場比賽皆以大勝姿態拿下，不過對於PSG來說，他們所期待的歐冠聯賽冠軍路途艱難，小組賽將面臨紐卡索聯（英超）、AC米蘭（義甲）和多特蒙德（德甲）強敵環伺，能否順利出線是一大問題。