台北市中山區大直街94巷7日晚間發生民宅倒塌，一樓慘成地下室，市府連夜疏散安置住戶329人，許多民眾甚至光腳逃出，外界將矛頭指向一旁的基泰建案。對此，行政院工程會主委吳澤成8日指出，將在1個月內召開2場檢討會，分別討論地面下陷和空中吊掛兩種工程事故，做進一步檢討。

最近全台各地工程意外不斷，今年4月，新竹縣竹北市豐采520建案發生道路坍塌，一輛特斯拉汽車陷入天坑；同年5月，台北市信義區出現長達15公尺、寬3公尺，深度達3公尺的大天坑，與此同時，台中捷運發生也興富發建案塔吊吊臂掉落軌道意外，釀1死10傷；7月底也傳出工人失手，導致冷氣從17樓墜落砸中女大生。

吳澤成指出，近期全台工程、民間工程屢傳事故，型態包括掏空下陷和空中吊掛砸到人；地面下陷原因很單純，主要是出現掏空現象，意指土砂在施工過程中被帶走，通常事發點旁可能有工程進行，如大直民宅旁就有建案，也因長時間抽地下水，「連土沙都抽掉了」，導致連續壁有漏洞，否則不會平白塌陷。

吳澤成說，這種時候，許多人會怪罪給自來水公司，但這是不對的，雖然大家能看到水公司水管破裂，「但是先有掏空，讓水管沉陷、脫管破裂」，不該倒果為因；至於高空吊掛所產生的事故，他說，這些狀況都沒落實地下淨空。

他強調，無論是公共或民間工程，都要好好把關，包括施工、監造，將在1個月內召集各部會召開研討會，藉由整體性會議討論改善措施，會分2場次，分別討論掏空下陷和空中吊掛兩種型態的工程事故，做進一步檢討。