近日大直發生疑似建案施工不當，造成民房傾斜、龜裂，甚至還有部分住宅1樓下陷。針對類似情況，有專家就指出，若是已購客還未入住，建案就發生問題，這時想要退款可說是難上加難，且今年7月1日通過平均地權新法後，甚至連轉售的權利都沒有。

從最新實價登陸資料中可以看到，「基泰大直」總戶數為33戶，目前預售期已售戶數達31戶，每戶坪數分別在20坪到40坪之間，成交價則散布在130萬到145萬附近。

據《ETtoday》新聞雲報導，消基會董事暨房屋委員會委員張欣民指出，消費者碰到這種情況相當難解，因為建案當前只在預售期，無法判定期約到達時，建商會出現無法給付的情況，消保機制也難以介入，已購客即便有疑慮，也只能自行和建商商議。

此外，報導也指出，馨傳不動產智庫執行長何世昌提到，在現有的預售屋定型化契約中，並沒有針對購屋的解約、退戶進行明確規範，且房子還沒完全蓋好，已購客沒辦法主張商品有瑕疵。以及7月1日立法院通過平均地權新法，已購客連轉售的權利也喪失。

平均地權條例修正案針對換約轉售進行門檻限制，其中提到預售屋及新建成屋買賣契約的買受人，除配偶、直系血親或二親等內旁系血親間之讓與或轉售外，必須有非自願離職且超過6個月未就業等6種特殊情形，並向直轄市、縣(市)政府申請核准者才可換約。

除此之外，何世昌還披露，消費者想解除買房契約，除了工地意外，還會發生在房市若大規模下跌時，像是2014年到2017年左右，就有出現解約潮過。另何還提到，消費者若解約，建商依法最高只能沒收15%；且假使消費者訂金只付5%，最高亦只要賠5%。