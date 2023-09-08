南部通勤月票TPASS用量成長速度快，台鐵屏東站卻只有一個專用通道閘口，隨著學校開學，尖峰時間通勤加通學人潮，使得出站口湧現排隊人潮；台鐵發現問題後從善如流，8日分別在高屏4處台鐵車站增設TPASS 專用通道，以利進出。

根據統計，TPASS七月上路後，南高屏生活圈月票從第一個月賣出5.7萬張，到八月已賣出6.6萬張，成長幅度一成五；其中，TPASS搭乘台鐵的人次增加幅度更是明顯，從7月40.3萬人次成長到8月55.3萬人次，共增加37％，相較北部月票台鐵搭乘人次成長11.5％、中部21.9％，是三個生活圈中成長最快的。

立委鍾佳濱認為，行政院推出TPASS月票的確能減少許多通勤族的交通負擔，不過相關配套也應該逐步到位。他指出，除了感應設備問題外，像是台鐵月票只能當月最後3天儲值，或是線上儲值後仍需到超商「過卡」等小問題，都需要台鐵仔細優化，才不會讓政府美意打折扣。

台鐵發現問題後，8日分別在屏東、新左營、高雄、鳳山等站，增設TPASS 專用通道。屏東縣議員李世斌則建議，可以研議讓進出通道與其它的悠遊卡等通道整合共用。

台鐵局高雄運務所視察林坤耀表示，增設出入口後會視使用狀況適時調整；至於月票儲值過卡問題，也會帶回研議改善。