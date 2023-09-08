工商董事長翁朝棟（本報資料照片）

中鋼今年據傳將加薪，對此中鋼企業工會理事長陳春生證實將調薪3.5%，董事長翁朝棟雖無正面回應加薪幅度，但承認「是有調薪」，並指中鋼今年第4季要努力轉盈，調薪是鼓勵員工「一起來拚」。

陳春生今天接受中央社電訪時表示，今年以來因為鋼鐵市況不好，中鋼員工普遍對今年調薪期望不高，聽到調薪3.5%，反應大多很意外，目前調薪方案已獲行政院同意，將追溯到4月實施。

翁朝棟接受電訪時表示，為了照顧員工，中鋼今年「是有調薪」，主要是中鋼去年整體營運表現還不錯，今年雖然市況沒那麼好，但要努力讓第4季轉盈，調薪是為了鼓勵員工「一起來拚」。

受到終端需求復甦遲滯影響，中鋼今年6月自結稅前淨損新台幣3503萬元，7月虧損幅度較6月擴大，來到4.01億元。

不過中鋼8月集團總出貨優於預期，達101.1萬噸，除再破百萬噸大關，也創今年次高紀錄；中鋼分析，隨著傳統旺季即將到來，下游客戶庫存也偏低，近期買氣逐漸回籠，整體來看，對第4季營運向上抱持信心。（編輯：張均懋、趙蔚蘭）1120908