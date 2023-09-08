上洋指出，今年夏季因高溫推遲，使空調銷售熱潮遞延至暑假期間，本月營運更受惠家用空調出貨挹注，重拾成長動能，合併營收為新台幣1.87億元，年增率16％。

上洋指出，綜觀目前高端家電市場買氣仍較為保守，公司近期除了同步積極推廣商用、冰水機等空調產品外，並於旺季期間加強三菱重工空調品牌推廣力道，打造涼感體驗屋舉辦全台巡迴Road Show，邀請消費者進行舒適的沉浸式體驗，並與台灣電商龍頭momo購物網合作，藉由電商平台龐大流量拓展線上客群，推出「夏日好禮5重送」活動，消費者反應熱烈。

除了線上平台之外，上洋旗下近千家優秀經銷商也同樣以最優質的服務品質提供消費者量身打造的專業規劃服務，藉由線上與線下同步串聯，聯手擴大品牌及商品能見度。

上洋近年積極朝品牌多角化方向布局，目前共擁有自助洗衣《SeSA洗衣吧》、高端精緻乾水洗品牌《RIV》、以及生活家電品牌《one-meter》等自有品牌；其中《SeSA洗衣吧》高雄首家直營示範店已於8月正式開幕，目前來客數十分熱絡，加盟詢問度高。而高端精緻乾水洗品牌《RIV》已於9月7日正式進駐新光三越A4百貨，挾著品牌競爭力，搶攻信義區高端商務市場，進一步提升《RIV》品牌價值與層次，吸引更多消費者關注。