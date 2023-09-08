蘋果公司雖然在科技界稱王，但在中美這兩個全球最大經濟體之間愈演愈烈的經濟冷戰中，蘋果公司已逐漸成為一枚棋子，雖然它仍擁有舉足輕重的地位，但是在中國的業務正面臨嚴重威脅。

《華爾街日報》報導稱，外傳中國政府禁止政府機關工作人員使用iPhone及其他外國品牌的設備。彭博(Bloomberg)指出，這一禁令還可能擴大到國有企業及其他有政府背景的實體。在中國這樣一個總人口超過14億、由國家主導的經濟體中，此舉可能影響到相當大一部分消費群體。

據中國國家統計局的資料顯示，2021年約有5630萬城鎮職工受雇於國有單位，其平均工資比全國城鎮平均工資高出約8%，這對專門生產高端設備的蘋果公司來說是一個極具吸引力的市場。目前蘋果公司每年iPhone全球出貨量約2.3億部，潛在買家若被剔除5600萬，那是一個不小的數字，特別是在全球智慧手機市場已經成熟、未來增長前景並不高的情況下。

報導指出，蘋果公司可能面臨的麻煩不止於此，中國科技巨頭華為剛推出一款據稱網速達到5G標準的新智慧手機，儘管美國對華為實施科技禁令，但這款名為Mate 60 Pro的新手機在幾小時內就銷售一空，同時還接獲大量訂單。另外，這款新產品也趕在蘋果新款iPhone上市前推出，讓蘋果公司的中國業務感受到不小的壓力。

自華為新手機上市後，蘋果公司股價在過去2個交易日下跌了近7%，市值損失約1940億美元。公務員禁用iPhone傳聞造成影響仍是未知數，市場的反映似乎有些過頭。畢竟大陸有100萬以上的居民在蘋果公司上班，在失業人數上升的背景下，傷害蘋果並不符合中國的利益。

報導表示，蘋果公司今年以來的股價累計上漲46%，市盈率接近30倍，目前處於歷史性高位的估值。現在中國對蘋果公司的新政策讓蘋果面臨新挑戰，中國目前是蘋果公司地理上的第3大市場，過去一年來，在中國的收入占該公司總收入的19%，而且中國地區的利潤率也遠遠高於其他市場。

雖然蘋果已開始將生產線分散到越南與印度，中國目前仍是蘋果公司最大的生產基地，其規模遠超其他市場。iPhone仍然是蘋果公司最大的業務，占該公司總收入的52%。諷刺的是，這使蘋果公司成為中美經濟戰中一個相對容易被針對的目標。

報導認為，中國拿蘋果公司當靶子會在整個科技行業掀起軒然大波，由於蘋果公司是全球晶片的主要買家，中國公務機關的iPhone禁令導致費城半導體指數週四應聲下跌2%，與iPhone晶片供應鏈相關廠商股價均大幅下跌，其影響甚至擴及其他在中國設廠的個人電腦製造商。市場的反應讓投資者體會到：「如果連蘋果公司都躲不開中美對抗的流彈，又有誰真能躲得了呢？」