攸關首張世界盃男籃賽冠軍賽門票誰屬的戰役8日開打，隊史首度闖進4強的加拿大，從第一節主力就陷犯規危機，也讓塞爾維亞順勢憑藉內線優勢與穩定外線拉開領先差距，塞爾維亞終以95比86力退加拿大，隊史第2次闖進世界盃冠軍賽，也將尋求隊史首次世界盃冠軍。

由於亞歷山大很快吞下第2犯，只能暫時離場休息，讓塞爾維亞趁機打出11比0小高潮搶回領先，次節更把領先擴大到15分，加拿大犯規危機也更嚴重，先發五人都至少兩犯，亞歷山大、迪昂布魯克斯各有3犯，打完上半場，塞爾維亞52比39領先。

迪昂布魯克斯雖在第三節接連投進兩顆三分球，卻提前吞下第4犯，接著歐利尼克也吞4犯，也讓加拿大追分士氣受挫，塞爾維亞末節開始又打出7比2，取得17分領先優勢，就算加拿大曾追到只差10分，波達諾維奇卻連拿5分，一舉撲滅加拿大反攻氣勢。

老鷹前鋒波達諾維奇攻下全隊最高23分，另有3助攻、3籃板，米魯提諾夫16分、10籃板，多布瑞奇16分，古度瑞奇12分；尼克前鋒巴雷特替加拿大拿下23分，火箭後衛迪昂布魯克斯16分，雷霆後衛亞歷山大15分、10助攻，灰狼後衛亞歷山大沃克10分。