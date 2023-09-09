嘉義市長黃敏惠為特奧曲棍球選拔賽選手加油打氣。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

特奧軟式曲棍球競賽在嘉義市舉辦，選手們上場暖身。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

2023年特殊奧林匹克軟式曲棍球競賽暨2025年冬季世界特殊奧運會選拔賽，今天起在國立嘉義特殊教育學校展開2天賽事，共有來自全國各地6隊130名隊職員參加，市長黃敏惠到場為所有選手們加油打氣。

此次選拔賽有中心體育俱樂部、高雄市立三民家商、高雄市私立中山工商、國立玉里高中、國立新化高級工業職業學校及黎明技術學院共6支隊伍、130名選手、教練、志工及工作人員到嘉義市參與賽會。

黃敏惠表示，嘉義市積極推廣身心障礙者運動，鼓勵身心障礙者走出來，用運動交朋友，嘉義市身障者運動表現也相當傑出，2022年全國身心障礙國民運動會，嘉義市代表隊獲得14金8銀11銅的亮眼佳績。

黃敏惠說，賽事拿佳績除了市府積極辦理身障者運動，也非常感謝中華台北特奧會推廣特奧運動，大家攜手合作推廣適應體育，讓特奧選手有更多揮灑的舞台，在多元共融的運動中找到自信。

中華台北特奧會理事長李錫津指出，2017年特奧軟式曲棍球運動首度列為冬季世界特奧運動會正式比賽項目，中華台北特奧會自2019年引進、推廣，同年組隊赴韓國參加「東亞區特奧比賽」，初試啼聲獲得第4名優績。

2020年底舉辦全國選拔賽，組成融合隊伍準備進軍2023年在俄羅斯喀山kazan的冬季世界特奧運動會，卻礙於疫情及俄烏戰爭而取消；今年提前選拔，是2025年冬季世界特殊奧運會選拔賽的第一場，選拔出來的代表隊將於明年集訓整備。