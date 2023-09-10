基泰建設老董陳世銘宣布辭職！ 鞠躬3次：所有責任我一個人負擔 @ChinaTimes

台北市中山區大直街「基泰大直」建案，7日晚間造成鄰近民宅龜裂下陷，昨日「神隱」的基泰建設董總今日總算出面，下午3點在證交所召開記者會，基泰董事長陳世銘除先鞠躬致歉，也表示基泰四十年從未發生如此重大公安事件，他懷著沉重的心情，對居民受到傷害感同身受，更重要的是後續安置、理賠、重建工程，會負起所有責任、絕不推卸，他同時宣佈辭去董事長一職，所有責任他一肩扛起。

陳世銘表示，很抱歉讓大家假日來參加記者會，主管機關很早就希望他們召開記者會，但當下忙著解決工地問題，所以到現在才召開記者會，謝謝各界體諒，要讓所有人都獲得安置，是基泰團隊努力方向，他一手創立基泰，也是一生事業重點，他也對市政府所有長官支持。

針對大直街94巷民宅傾斜下陷案，基泰建設將於10日下午3時於證交所召開重訊記者會，由董事長陳世銘（左三）、總經理馮先勉出席說明。董事長陳世銘當場辭去董事長一職。（圖／記者鄧博仁攝影）

台北市副市長李四川今早表示，基泰總經理馮先勉已同意三項善後補救措施，一是提撥1億元提供給法制局指定的銀行做信託，第二是損害的25戶，無論是自己蓋回去還是公辦都更都全力配合，第三若須租房也願意支付三年租金。

基泰在台北市建案5處工地全面勒令停工，啟動安檢。基泰上周透過重訊表示，針對台北市政府及相關主管機關的裁罰，虛心接受並嚴加檢討，有關台北市工地的停工，亦會配合台北市政府相關機關及第三公正單位做詳細安全檢查，對於本次工程意外事件，再次承諾，不會規避相關責任，將會全力協助受災居民重建家園。

受此利空衝擊，基泰股價上週五（8日）開盤即跳空跌停，重挫1.45元、以13.35元一價到底，賣壓相當沉重，截至收盤仍有7千張掛賣跌停價。由於受損情況仍不明朗，即便董總出面道歉並提出賠償方案，明日開盤極有可能再吞跌停。