台農蛋品近日爆出誤標洗選巴西蛋有效時限的風波，董座涂萬財先是向外界致歉，但卻又馬上改口，指控認錯影片是被農業部「要求」講的，讓他承擔該起事件的責任，再度引爆各界議論。對此，一份最新網路民調結果也顯示出民眾對陳吉仲的心聲。

Youtube頻道《野電視94強》今（14）日發起網路投票，針對「台農蛋品董事長涂萬財爆農業部要他背巴西過期蛋的黑鍋，你怎麼看？」的題目，截至下午3點45分，總計已有超過9371人參與。表態「簡直太扯了，農業部根本是不想擔責任，陳吉仲應該下台才對」的民眾高達94%、認為「陳吉仲做的很好！」的人僅僅只有6%。

網友對於涂萬財的說法，也紛紛留言表示「農業部現在變成烏龍轉桌部，部長又躲起來了趕快出來面對」、「台灣人多數決選出來的，台灣人民的問題，沒解決一樣再八年」、「陈吉仲這種貨、根本就已經達到不知羞恥為何物了」、「6%覺得陳吉仲做得很好是怎回事，網軍勢力可遮天了嗎」、「陳吉仲幹的漂亮，他就是民進黨的破口，血流成河了」、「哈哈下台有可能嗎，你們太傻了，何況有用嗎？」

但對於涂萬財稱農業部要他承擔，農業部次長陳駿季今日亦做出回應，稱業者當天錄了一段影片承認錯誤，「我們非常訝異業者在第二天受到其他媒體報導時，說是農業部強迫他，或是叫他做說謊動作。」陳強調，農業部會與業者持續溝通，並盼其能出來澄清，「絕對不會讓業者背黑鍋，也不會讓業者說謊。」