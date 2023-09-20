農業部長陳吉仲因近期進口蛋爭議不斷，為平息紛擾，昨晚正式宣布辭去農業部長一職並已獲准。今(20)日部長惜別會上，陳吉仲細數過去政績，因為活動背景頗有告別式風格，陳吉仲自嘲為何寫惜別會而不是歡送會。民眾痛批，陳吉仲是因為出包才下台，結果搞得喪事喜辦。

陳吉仲的請辭將於明天生效，今天為陳吉仲擔任部長的最後一天，農業部特別舉辦惜別會廣邀部會同仁參加。

現場舞台花束擺放整齊，背景為「以農為本」的匾額加上大大的「陳吉仲部長惜別會」，搭配空調與氣氛，現場確實有種說不出來的莊嚴感。

「感覺好像是在.....你們應該知道我在說什麼」，陳吉仲上台變略顯尷尬，也強調為何要寫惜別會而不是寫歡送會。此外，本次惜別會中，陳吉仲花了數十分鐘從520學運講到農民保險，再講到口蹄疫講到和上任以來受到的污衊和抹黑，惜別會儼然變成政見發表會。

民眾痛罵，陳吉仲這次是因為進口蛋爭議才請辭，食安是多麽嚴肅的事，結果今天現場氣氛歡騰，和前交通部長林佳龍因為台鐵太魯閣號發生重大死傷下台完全一樣，根本是喪事喜辦，十分誇張。